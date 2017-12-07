В Москве мужчина до смерти забил утюгом своего бездомного гостя

Труп, как потом удалось выяснить, 35-летнего бездомного мужчины, в своей квартире нашел хозяин, сдающий жилплощадь приезжему из Тульской области. По подозрению в убийстве полиция уже задержала 32-летнего квартиросъемщика.

Как сообщают СМИ, ссылаясь на источники из правоохранительных органов, москвич, пришел в квартиру, которую он сдавал мужчине из Тульской области. Там он обнаружил труп, о чем сразу же сообщил в полицию. Полицейские установили, что погибший был бездомным и ему было 35 лет.

По подозрению в убийстве бездомного полиция уже в течении нескольких часов задержала квартиросъемщика. По версии следствия, 16 мая он и мужчина, не имеющий постоянного места жительства, который пришел к нему в гости, поссорились. В итоге, квартиросъемщик решил доказать свою правоту утюгом. Мужчина несколько раз ударил бездомного по голове.

От ударов бездомный скончался. Эксперты сообщают, что у погибшего обнаружили перелом затылочной кости черепа и гематому головного мозга. От этих травм он и погиб. Подозреваемый находится под арестом, против него уже возбудили уголовное дело. Проверки и расследование продолжаются.