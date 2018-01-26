В Ижевске педофил устраивал сексуальные "игры" с падчерицами

Жителя Ижевска осудили за сексуальное насилие над падчерицами-подростками, которое он назвал "играми". Об этом 18 мая уведомила пресс-служба региональной прокуратуры.

Правоохранители выяснили, что мужчина завел гражданские отношения со взрослой женщиной, которая воспитывает двух девочек 11 и 15 лет. В 2017 году с февраля по май месяцы отчим насильно склонял несовершеннолетних к сексу, пока их мать отлучалась по своим делам.

В итоге жертвы не выдержали и заявили на сожителя матери в полицию. Преступника задержали в рамках уголовного дела по признакам педофилии и вскоре арестовали. Во время следствия обвиняемый отказывался признавать свою вину и определил свои действия, как игру с девочками. В итоге Октябрьский суд Ижевска постановил отправить подсудимого в колонию строгого режима сроком на 13 лет.