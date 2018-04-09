Житель Волгограда попал на полицейского при продаже запрещенных видео-очков

В Волгограде 48-летнего мужчину будут судить за продажу запрещенных очков для скрытной съёмки видео, которую выявили полицейские. Об этом рассказали в пресс-службе Южного транспортного СУ СУ.

Инцидент произошел 1 марта. По информации правоохранителей, подозреваемый купил "шпионское" устройство через китайский интернет магазин и пытался его перепродать за 2 тысячи рублей. Он договорился о встрече с покупателем на городском железнодорожном вокзале "Волгоград-1". Однако на место встречи пришел полицейский, который совершил проверочную сделку: передал деньги и получил солнцезащитные очки со скрытой видеокамерой внутри.

Против задержанного возбудили уголовное дело по признакам незаконного оборота техники для тайного получения информации (статья 138.1 УК). Следователи проверили все обстоятельства ситуации и уже направили материалы в суд вместе с обвинительным заключением. Во время заседания мужчину могут наказать лишением свободы сроком до 4 лет.