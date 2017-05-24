В Красноярском крае мужчина 11 лет насиловал свою дочь

Об изнасиловании рассказала потерпевшая, которой сейчас 17 лет, а в течении 11 лет она терпела изнасилования от собственного отца. В СКР по Красноярской области рассказывают, что подозреваемый в изнасиловании дочери 40-летний житель Боготольского района своей вины не признает.

Как сообщается, в 2017 году в полицию обратилась 17-летняя девушка. Она рассказала, что ее изнасиловал отец. Мужчина был задержан, его взяли под арест в ходе расследований было установлено, что случай изнасилования стал не единичным инцидентом в отношении девушки.

Было установлено, что отец насиловал свою дочь в течении 11 лет. Так, когда девушке было 6 лет, она была изнасилована впервые, затем, как выяснили следователи, ей пришлось терпеть сексуальное насилие еще 20 раз. По словам потерпевшей, отец насиловал ее, пользуясь тем, что в доме иногда не было других взрослых и ее матери.

Мужчина своей вины не признает. Он отказывается признавать свою причастность к изнасилованию дочери. Следователи продолжают расследование, вина мужчины еще не доказана, но уголовное дело возбуждено.