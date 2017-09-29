В Петербурге мужчина ограбил кафе, разозлившись из-за сломанного о шаверму зуба

Мужчина решил, что за сломанный зуб он может себе позволить выкрасть деньги из кассы кафе. Теперь, житель Ленобласти, уже имеющий ряд судимостей, может быть привлечен к уголовной ответственности по статье за грабеж.

Как сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, в Петербурге на Балтийском вокзале была совершена попытка ограбления. 27-летний мужчина, решивший поесть в одном из кафе, сломал зуб во время поедания шавермы. Этот факт его сильно разозлил, инцидент он попытался разрешить путем скандала.

Однако, конфликт не шел в том русле, в котором хотел его видеть мужчина. В итоге, он похитил их кассы кафе деньги и попытался сбежать. Его задержали транспортные полицейские, за помощью которых обратился работник кафе.

Во время того, как правоохранители устанавливали личность задержанного, было установлено, что он не имеет работы. Мужчина проживает в Ленобласти и имеет несколько судимостей. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за грабеж.