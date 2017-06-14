Житель Лермонтов отказался покупать алкоголь и поплатился жизнью

В городе Лермонтов Ставропольского края мужчина предложил местному жителю приобрести алкоголь, после отказа зарезал несостоявшегося клиента. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Правоохранители выяснили подробности инцидента. Преступник постучался в дверь одного из частных домов в попытке продать собственный спиртной напиток. Хозяин жилья отказался от покупки. Тогда алкогольный коммивояжер достал нож и не менее семи раз ударил пострадавшего. Ранения пришлись в голову, туловище, шею, конечности и привели к смерти человека.

Полицейские отыскали подозреваемого и привлекли его к уголовной ответственности за убийство. Мужчина не признал свою вину. Тем не менее, городской суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание убийце предстоит в колонии строгого режима.