Новый Раскольников: агрессивный москвич шилом пробил голову 70-летней пенсионерке

17 мая полиция Москвы задержала молодого парня, который мог покушаться на жестокое убийство пожилой женщины при помощи шила. Об этом рассказала Юлия Иванова, старший помощник главы столичного ГСУ СК.

По информации ведомства, в ночь на четверг подозреваемый совершил преступление у жилых зданий близ улицы Борисовские пруды. Ведомый беспричинной агрессией, злоумышленник атаковал 70-летнюю прохожую. Он начал избивать жертву и не менее двух раз ударил её шилом по голове. Добившись желаемого эффекта, преступник сбежал.

Пострадавшая госпитализирована в одну и московских больниц с тяжелыми травмами. Пока медики спасают ей жизнь, следователи ведут уголовное дело по признакам покушения. Проведя расследование, правоохранители вышли на след москвича 1993 года рождения, который проживает поблизости от места нападения. Глава Главного следственного управления по Москве Александр Дрыманов решил лично контролировать ход дела.