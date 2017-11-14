Пьяные разборки: в Сургутском районе охранник прострелил голову коллеге на месторождении

16 мая в Югре нетрезвый охранник прострелил голову сотруднику на блокпосте в Сургутском районе. Об этом уведомляет пресс-служба регионального СУ СКР.

Правоохранители получили информацию о мертвом охраннике на его рабочем месте у Фаинского месторождения. Та голове покойного обнаружено огнестрельное ранение. Следователи начали проверять обстоятельства и выяснили некоторые подробности инцидента.

По версии Следственного комитета, в среду ночью два охранника употребляли алкоголь внутри блокпоста и повздорили. На фоне ссоры один из оппонентов выхватил табельный пистолет и выстрелил в коллегу, отчего последний моментально скончался.

Сотрудники СК возбудили уголовное дело по признакам убийства и вскоре задержали подозреваемого. Они ходатайствуют перед судом об аресте задержанного на время следствия, которое всё ещё продолжается. Следователям предстоит дополнить материалы и передать их в суд для рассмотрения по существу.