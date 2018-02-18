В Новосибирске таксист избил и облил кипятком женщину

Пострадавшая пыталась скрыть тот факт, что побои и ожоги стали причиной жестокости ее знакомого 42-летнего мужчины-таксиста, который ворвался к ней в душ. Однако, сотрудникам уголовного розыска по Новосибирску удалось установить, что к избиению 35-летней женщины имеет причастность мужчина, имеющий судимость за кражу.

Как сообщается, 13 мая в областную клиническую больницу Новосибирска попала 35-летняя женщина. На ее теле были ожоги, а сама она утверждала, что получила травмы из-за случайного опрокидывания кипящего чайника. Но, когда врачи диагностировали у нее переломы ребер, травму головы и другие повреждения, к выяснению всех обстоятельств случившего подключились правоохранительные органы.

В ходе проверок полицейские установили, что к избиению женщины причастен ее знакомый – 42-летний мужчина, который имеет судимость и работает таксистом. 15 мая он был задержан, против него возбудили уголовное дело.

Тогда и выяснилось, что мужчина и женщина иногда встречались. Во время их последней встречи таксист ворвался в душ, где купалась его знакомая. Там он ее избил и вылил на нее кипяток. Сейчас мужчина, которого подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, находится в изоляторе временного содержания.