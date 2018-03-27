Во Владивостоке рецидивист пригрозил девушке убийством и изнасиловал на улице

Жителя Владивостока задержали по обвинению в изнасиловании вскоре после того, как он освободился из колонии. Об этом уведомляет пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации правоохранителей, в марте мужчина вышел на свободу по программе условно-досрочного освобождения. Испытывая сильное стремление к плотским утехам, он решил пренебречь риском повторного лишения свободы и подкараулить прохожую. Свою жертву обвиняемый нашел на Русском острове рядом с Зеленой улицей. Предполагаемый насильник пригрозил девушке смертью, совратил, а затем насильно вступил с ней в сексуальную связь. Получив удовлетворение, он убежал.

Полицейские завели уголовное дело и вскоре отыскали подозреваемого. Они уже собрали достаточное количество улик против задержанного. Материалы дела направлены в суд и вскоре будут рассмотрены в рамках заседания.