Во благо растений: в Волгограде пожилой дачник пырнул соседку ножом из-за тени от дерева

15 мая 80-летний дачник из Волгограда ранил ножом соседку по участку в разгар спора о дереве. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По информации правоохранителей, крупный конфликт возник между владельцами частных домов в Краснооктябрьском районе города. Соседи начали спорить по причине того, что одно дерево загораживают солнечный свет другим растениям. Садоводы заметили, что оказавшиеся в тени саженцы рискуют не вырасти, и начали выяснять, на чьей же территории растет злополучное дерево. В ходе словесной перепалки разъяренный мужчина схватился за нож и пырнул соперницу.

60-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу. Медики диагностировали ножевое ранение и проинформировали полицейских. Следственный комитет проверил обстоятельства и возбудил уголовное дело по признакам нанесения тяжких травм. Остаток жизни подозреваемый рискует провести в колонии.