Пьяный незнакомец зарезал жителя Рославльского района на пороге квартиры

В Смоленской области агрессивный незнакомец ударил мужчину ножом на пороге его собственной квартиры. Об этом 16 мая рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По информации правоохранителей, подозреваемый в нетрезвом состоянии пришел к жилищу 41-летнего мужчины в Рославльском районе и несколько раз стучался в его дверь. Хозяин призывал явно неадекватного человека уйти прочь, но в итоге не выдержал и попытался разобраться с ним на лестничной клетке. Встретившись с жильцом лично, предполагаемый злоумышленник пустил в ход нож.

Раненного мужчину с колото-резанным повреждением в области груди поместили в стационар районной больницы. Родственники вовремя забеспокоились о судьбе главы семьи и вызвали "скорую помощь". Медики же проинформировали полицейских. К тому времени виновник конфликта уже скрылся. Однако на месте преступления оперативники отыскали холодное оружие, которым, вероятно, и была нанесена травма.

Вскоре сотрудники полиции выяснили личность подозреваемого и задержали его дома. В полицейском участке он признался в умышленном нанесении тяжкого увечья. Следственный отдел МО "Рославльский" возбудил уголовное дело. Задержанного могут посадить в колонию на срок до 10 лет.