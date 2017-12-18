В Бийске двое студентов на почве ревности жестоко убили школьника

В Бийске Алтайского края ведется расследование по делу жестоко убитого школьника. Правоохранителям уже удалось задержать двух студентов, которые подозреваются в убийстве подростка.

Как стало известно, летом 2017 года двое студентов на почве ревности жестоко расправились с 15-летним подростком. Так, один из них заранее спланировал убийство и подговорил своего друга быть соучастником. Летним вечером они приехали к дому школьника и позвали его на разговор, при этом увели его в темное и безлюдное место.

Так, в ходе разговора они начали избивать мальчика, после чего задушили, а труп ребенка отнесли на берег реки. Примечательно то, что тело погибшего обнаружили на следующий день, а убийц не могли найти длительное время, так как они не оставили никаких следов. Спустя две недели правоохранители все же смогли задержать двух 20-летних студентов, один из которых тут же признался в убийстве, а второй отрицал, что является соучастником.

Было возбуждено уголовное дело, а второму участнику инцидента придется также ответить и по другим статьям, ведь выяснилось, что он причастен к разжиганию межнациональных конфликтов и вандализму.