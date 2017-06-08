Жертва ангарского маньяка Попкова, которой удалось выжить, умерла от рака 19 июля 2013 года. Об этом сообщил государственный обвинитель Александр Шкинев, который хотел пригласить ее как свидетельницу по делу, однако поучаствовать в судебном заседании она не успела.

Делом так называемого ангарского маньяка правоохранители Иркутской области были заняты еще с 1994 года. Существенные продвижения в нем стали происходить, когда был найден виновный, Михаил Попков. Его имя уже на слуху у СМИ. Его задержание было произведено в 2012 году. Сотрудники Следственного Комитета смогли доказать его виновность в убийстве 22 женщин, а также одном покушении на убийство. Суд узаконил это обвинение в 2015 году.

Для этого к заседанию привлекалась женщина, которая смогла сбежать от ангарского маньяка. Это была первая известная выжившая преступника. Еще одна, о которой рассказал Шкинев, должна была участвовать в заседании, однако она умерла от рака. Попков уже приговорен к пожизненному заключению, однако наказание для него до сих пор не вступило в силу, так как по его делу продолжаются разбирательства. Сам он вину свою признает и утверждает, что убил больше, чем известный преступник Чикатило. Тем не менее, он утверждает, будто "чистил" город от "грешных женщин", однако на самом деле его жертвами становились девушки и женщины, которые возвращались домой в темное время суток.