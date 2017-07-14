В Краснодарском крае депутата Анапы подозревают в убийстве крестного отца

В Краснодарском крае на депутата Анапы завели два уголовных дела: об убийстве и о незаконном обороте оружия. По данным пресс-службы регионального СК СУ РФ, депутат подозревается в убийстве 57-летнего мужчины, который, предположительно, был его крестным отцом.

По информации, убийство произошло 7 мая, однако, данные о случившемся появились лишь сейчас. По версии следствия, депутат горсовета Анапы находился с 57-летним мужчиной в кафе. Между мужчинами возник спор, после которого были слышны выстрелы.

57-летний мужчина был убит, в его сторону было произведено не менее 6 выстрелов, которые пришлись на его голову и туловище. Труп был найден прохожими, подозреваемого в убийстве уже задержали.

Как сообщают СМИ, имеется версия о том, что погибший приходился депутату крестным отцом. Якобы, мужчина задолжал своему крестнику около 2 миллионов рублей, что и стало причиной конфликта. По информации от источников, крестный отец занял деньги еще в 2000-х годах, но долг так и не вернул. Детали и подробности уточняются. Против депутата возбудили уголовные дела об убийстве и о незаконном обороте оружия. По данным, задержанный является секретарем комитета гордумы по вопросам правопорядка.