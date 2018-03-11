Под Пензой мужчина зарубил малознакомого гостя из-за его отказа уходить домой

В селе Нечаевка под Пензой произошло зверское убийство. Отмечается, что мужчина изрубил своего гостя топором из-за того, что тот не хотел уходить домой.

Как стало известно, 18 февраля 2018 года житель села Нечаевка вернулся домой и заметил, что четверо местных и один незнакомый мужчина распивают алкоголь в его жилище, а мать, с которой он проживал, отсутствует. 30-летний хозяин дома присоединился к празднованию и вскоре изрядно опьянел. Запасы спиртного постепенно уменьшались, как и количество гостей, и вскоре на кухне остались только хозяин и малознакомый ему мужчина.

Они выпили весь алкоголь и хозяин сообщил, что хочет спать и попросил гостя пойти домой, однако тот проявил упрямство и отказался. Пьяного 30-летнего мужчину это привело в бешенство, он начал избивать ногами и душить своего гостя, а затем потянулся за топором. Он нанес несколько ударов по голове и телу нового знакомого, а остановился только тогда, когда тот перестал подавать признаки жизни.

Сразу же после преступления хозяин дома пошел спать, а наутро избавился от тела и подбросил окровавленный топор в пекарню.

Следователям удалось раскрыть данное преступление и они задержали убийцу, который сознался в содеянном. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказании в исправительной колонии строгого режима.