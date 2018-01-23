Житель Тюмени грозился расстрелять соседей из "УЗИ"

В Тюмени к ответственности привлекают пожилого мужчину, который угрожал соседям пистолетом-пулеметом. Об этом уведомляет пресс-служба областной прокуратуры.

По информации правоохранителей, 1 апреля 58-летний горожанин разгуливал по подъезду жилого дома на улице Жуковского с огнестрельным оружием и ножом. Испуганные соседи пожаловались в полицию, которая незамедлительно отправилась по вызову. Пока представители власти добирались к зданию, предполагаемый правонарушитель перенес пистолет-пулемет, глушитель и 12 патронов к своему товарищу, который все это спрятал.

Однако позднее сотрудники полиции провели обыск и обнаружили у знакомого оружие модели "УЗИ". Дома у самого подозреваемого они отыскали ещё 34 боеприпаса. Вышеупомянутые предметы были конфискованы, а их владелец - задержан. Против мужчины возбудили уголовное дело по признакам нелегальной покупки и хранении огнестрельной стрелковой единицы и патронов. В настоящее время обвиняемый содержится под домашним арестом. Суд может приговорить его к трем годам условного наказания, обязательным работам или колонии.