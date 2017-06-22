В Минусинске пьяный виновник ДТП убил ножом вмешавшегося свидетеля

10 мая житель Минусинска вмешался в разбирательство ДТП и угодил на нож одного из участников. Об этом уведомили представители СУ СК по Красноярскому краю.

По информации ведомства, два выпивших мужчины ехали на автомобиле и протаранили стену автомойки. Сотрудники предприятия вышли наружу и начали выяснять отношения с водителем и пассажиром. Неподалеку оказался 35-летний посетитель кафе. Он уже вышел из заведения, однако заметил конфликт и поспешил присоединиться к обсуждению ситуации.

Между прохожим и водителем транспортного средства завязалась сильная ссора, которая вскоре перешла в рукоприкладство. Пострадавший оказался сильнее и заставил противника отступить. Однако через время последний вновь появился и ударил обидчика ножом. Мужчина от полученных ранений скончался. Его нашли уже мертвым у расположенных поблизости гаражей.

За инцидентом с балконов наблюдали жильцы многоэтажек. Они рассказали правоохранителям о произошедшем и указали местонахождение трупа. Полицейские вскоре задержали двух подозреваемых 30 и 28 лет, которые ранее уже были судимы. Против них завели уголовное дело по признакам убийства.