В Казани трусливый извращенец пытался совратить школьницу внутри лифта

8 мая в Казани неизвестный мужчина попытался сексуально совратить 13-летнюю школьницу, зажав её в лифте. Об этом уведомляет пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По информации правоохранителей, девушка шла к себе домой после занятий в школе. Она зашла в кабину лифта одного из домов на улице Серова, а злоумышленник бросился сразу за ней и начал совершать насильственные действия сексуального характера. От испуга подросток закричала. Извращенец испугался шума и поспешил скрыться.

Следсвенный комитет опубликовал на сайте фотографию подозреваемого. Следователи расследуют обстоятельства инцидента и намерены отыскать предполагаемого педофила в рамках уголовного дела по признакам развратных действий. Они презывают граждан сообщать в полицию любую известную информацию об этом человеке.