В Муроме мужчина выжег девушке лицо уксусной кислотой

Житель города Муром 1988 года рождения плеснул девушке в лицо 70% уксусной кислотой и причинил ей обильные ожоги. Об этом 10 мая уведомила пресс-служба прокуратуры по Владимирской области.

По данным следствия, днем 29 декабря преступник и жертва разговаривали в квартире многоэтажного дома на Октябрьской улице. Между собеседниками возник конфликт. Тогда мужчина схватился за кислоту и облил пострадавшую. Затем он отвел её на ближайшую остановку и оставил там на попечение случайных прохожих.

Горожане вызвали девушке "скорую помощь", которая вскоре доставила её в больницу. Медики диагностировали ожоги 1-2 степени на коже лица, глазах и ротовой полости. Эти повреждения оценили, как легкие. Правоохранители задержали подозреваемого и недавно привлекли к уголовной ответственности в рамках дела о причинении легких травм с применением оружия. В результате слушания суд вынес приговор в виде 10 месяцев лишения свободы в колонии строго режима. Именно такой срок предложил прокурор.