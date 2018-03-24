Житель Краснодарского края "прикрыл" похищением нападение на сожительницу

В Краснодарской области 44-летний мужчина избил свою сожительницу и "прикрыл" её травмы ложным похищением. Об этом уведомила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По информации правоохранителей, житель Мостовского района накануне напился и сильно побил свою возлюбленную, угрожая убить. Осознав возможные последствия, подозреваемый решил свалить свою вину на неизвестных. Он сам обратился в полицейское отделение и рассказал историю о похищении женщины. По его словам, два злоумышленника насильно затолкали его гражданскую супругу в автомобиль и увезли в неизвестное место.

Сотрудники полиции начали проверять обстоятельства и узнали о недавнем скандале между заявителем и пострадавшей. Не найдя подтверждения первоначальной версии, они пригласили мужчину для повторной беседы. Получив признание в содеянном, полицейские оформили административный протокол о нанесении травм, а также завели уголовное дело по признакам угроз убийством и предоставлении заведомо ложного доноса. Материалы уже находятся в суде вместе с обвинительным заключением.