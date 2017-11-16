Бизнесмен из Марий Эл наказал дебоширов поезкой в багажнике и ограблением

В Республике Марий Эл владелец бара вместе с другом сурово наказал дебоширов и теперь может отправиться за решетку. Об этом пишет пресс-служба регионального СУ СК.

По информации правоохранителей, ночью 3 ноября прошлого года сотрудники питейного заведения в Звенигово позвонили молодому хозяину и сообщили о двух посетителях, которые нарушили правопорядок. Бизнесмен позвал товарища и отправился за нарушителями в погоню на своём Infiniti EX 35.

Догнав подозреваемых на 15 километре трассы из Звенигово в Морки, мужчины остановили их и насильно запихнули в багажник. Спустя некоторое время выяснилось, что у одного из предполагаемых дебоширов есть банковская карточка с деньгами. Предприниматель и его друг применили силу и выбили из пострадавшего PIN-код, а затем сняли в городском банкомате 40 тысяч рублей.

Следователи сделали 24-х и 25-летнего парней фигурантами уголовного дела по признакам насильственного лишения свободы и грабеж в составе преступной группы по сговору. Правоохранители уже завершили расследование и передали собранные материалы в суд. В пресс-службе отметили, что в рамках дела сотрудники СК организовали 5 судебно-психиатрических и медицинских экспертиз.