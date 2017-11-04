В Краснодарском крае учитель два года насиловал ученицу, шантажируя "голыми" фотографиями. Как удалось выяснить правоохранителям, он регулярно вступал с ней в интимные отношения с октября 2016 года по апрель 2018. Первый раз это случилось, когда девочке было 12 лет.

Сотрудники Главного управления МВД по Краснодарскому краю сообщают о случае задержания педагога по физкультуре Крыловской школы. Согласно данным, которые они передают, мужчину обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девочки, которая являлась его ученицей. В прошлом месяце она попала в больницу с подозрением на беременность, однако врачи диагностировали заболевания, связанные с ведением регулярной половой жизни.

Когда учитель узнал, что ее госпитализировали, он стал передавать ей записки с любовными посланиями. Девочка вначале их не читала, однако, когда решилась, очень испугалась. Тогда же она рассказала родителям, кто является ее обидчиков. После этого расследование стало продвигаться гораздо быстрее. Учитель был задержан и признался в содеянном. В ходе сбора улик он на камеру с использованием манекена показал, что делал с ученицей.

Она же, в свою очередь, призналась, что очень боялась рассказать кому-либо, так как мужчина ее шантажировал. В день, когда он первый раз ее изнасиловал, он сделал ее "голые" фотографии и сказал, что разошлет их всем ее одноклассникам, если она кому-то расскажет.