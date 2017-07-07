В Перми прохожие выследили пенсионера-убийцу по "горячим следам"

8 мая жители Перми оперативными действиями помогли полицейским схватить подозреваемого в убийстве. Об этом в четверг уведомила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По информации правоохранителей, пожилой мужчина 1952 года рождения поссорился на улице с парнем 1991 года. Пенсионер решил конфликт радикально - ударом ножа в шею оппонента. Нанеся смертельную травму, злоумышленник поспешил покинуть место преступления.

Однако там оказались двое небезразличных пермяков, которые вмешались в ситуацию. Девушка по телефону вызвала для пострадавшего "скорую помощь" и проинформировала о произошедшем полицию. Затем она обратилась к мужчине поблизости с просьбой проследить за подозреваемым. Тот побежал вслед за предполагаемым убийцей и заметил, где тот остановился.

Свидетель передал добытые сведения сотрудникам городского уголовного розыска, которые вскоре задержали пенсионера в рамках дела по признакам убийства. В настоящее время правоохранители ходатайствуют перед судом об аресте задержанного.