В Геленджике на День Победы женщина зарезала сожителя, который хотел совершить самоубийство

В Геленджике в День Победы был найден труп 42-летнего мужчины, мертвое тело обнаружили на пороге дома по улице Просторная. По данным СУ СК СФ, в убийстве подозревается 52-летняя женщина, которая приходилась погибшему сожительницей.

Как сообщается, 9 мая в Геленджике полиция обнаружила труп мужчины. По подозрению в убийстве полиция задержала сожительницу погибшего. Женщина рассказала, что в День Победы она со своим возлюбленным распивала спиртное. В ходе застолья она стала упрекать мужчину в отсутствии постоянного места работы и в злоупотреблении алкоголем.

Далее, со слов женщины, мужчина решил покончить жизнь самоубийством. Она схватила из рук своего возлюбленного нож и вонзила его ему в грудь. От травмы мужчина погиб. Сожительница, которую СК подозревает в убийстве, уже задержана и остается под арестом. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Сейчас ведутся проверки, следствие устанавливает все детали и подробности происшествия.