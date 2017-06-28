Расчленил и перекрутил в фарш: В Приморье полиция нашла жестокого убийцу молодой женщины

В Приморье полиция нашла жестокого убийцу 30-летней девушки из города Арсеньев. Сотрудники нашли останки тела пропавшей и заподозрили в убийстве 39-летнего мужчину, который являлся ее сожителем. Он и рассказал, как расчленил тело и перекрутил в фарш.

Сотрудники Главного управления МВД по Приморскому краю сообщают о случае, в ходе которого был найден жестокий убийца 30-летней женщины. Согласно данным, который они предоставляют, в ходе расследования под подозрение попал 39-летний сожитель убитой. Уголовное дело было возбуждено, когда в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении останков трупа. На месте были проведены работы по их сбору, а позже последовали различные экспертизы.

Главной уликой в полиции считают наличие следов крови жертвы в доме у мужчины. Сотрудники предполагают, что ее смерть наступила в результате получения серьезных травм в области головы. После этого обвиняемый мог попытаться скрыть следы преступления и начал перекручивать его в фарш. Это оказалось не так просто, поэтому он расчленил его, положил по разным пакетам и унес на заброшенные территории. Мужчина ранее уже был судим за изнасилование и убийство, что является еще одним доказательством, свидетельствующим против него.