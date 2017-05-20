На Камчатке пьяный школьник избил полицейского ногами и руками

На Камчатке 16-летний школьник из Усть-Камчатского района подозревается в избиении полицейского, по данным краевого СУ СКР, пьяный подросток напал на сотрудника полиции и нанес ему удары ногами и руками. Парень уже привлекался к уголовной ответственности, если его вину докажут и в этот раз, то ему грозит до 5 лет тюрьмы.

В краевом СК сообщили, что инцидент случился в один из дней апреля этого года. По данным следствия, школьник находился в общественном месте и распивал спиртные напитки. Подросток находился в сильном алкогольном опьянении и не захотел подчиняться требованиям полицейского, который решил пресечь нарушение закона.

Школьник напал на полисмена, он избил его руками и ногами. О случившемся уж рассказали очевидцы, который утверждают, что пьяный подросток бил полицейского и кричал в его адрес оскорбительные и нецензурные ругательства.

Следствие установило, что подросток уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичным преступлениям. Если его вина будет доказана и по данному инциденту, то 16-летнему школьнику грозит до 5 лет ареста.