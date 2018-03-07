В Чувашии мужчина из личной неприязни раздробил череп другу

В Чувашии мужчина из личной неприязни раздробил голову металлической трубой своему знакомому. Инцидент произошел еще в июне прошлого года, однако суд вынес решение о наказании только сейчас.

Как стало известно, летом 2017 года житель Чувашии распивал спиртные напитки в компании своего знакомого. Во время беседы между ними возникли разногласия и начался спор, который потом перерос в драку. Испытав личную неприязнь к оппоненту, 45- летний мужчина схватил металлическую трубу и начал наносить ею удары по голове знакомого.

Удары сыпались на голову 46-летнего мужчины до тех пор, пока он не перестал подавать признаки жизни, а злоумышленник после заметил, что раздробил череп товарищу. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого, он полностью признал свою вину.

Недавно суд приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.