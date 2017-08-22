Житель Владивостока пробил грудь сотруднице роддома

Во Владивостоке неизвестный тяжело ранил в грудь сотрудницу роддома. Об этом 9 мая пишут региональные СМИ со ссылкой на инсайдеров в МВД.

Жильцы многоэтажного дома на улице Руднева обнаружили на лестничной клетке своего подъезда раненную женщину. Горожане сразу же вызвали медиков. Бригада "скорой помощи" своевременно прибыла по адресу и диагностировала у 43-летней пострадавшей колото-резаную травму в области грудной клетки. Раненную госпитализировали в местное лечебное учреждение для оказание необходимой помощи.

О произошедшем узнали полицейские. Проведя оперативно-следственные мероприятия, они задержали нетрезвого подозреваемого, ранее осужденного за уголовное преступление. Сотрудники полиции предполагают, что мужчина ударил свою жертву ножом по неустановленным причинам. В связи с этим они возбудили уголовное дело по признакам нанесения тяжких травм. Следователям предстоит выяснить подробности.