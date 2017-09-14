В Петербурге 15-летняя девочка после домашних родов спрятала младенца в холодильнике

В Санкт-Петербурге 15-летняя жительница Киргизии родила рбенка в домашних условиях после чего спрятала своего сына в общежитии в неработающем холодильнике. Младенца удалось обнаружить, сейчас он находится в больнице и его жизни ничего не угрожает.

Как стало известно, в Петербурге 15-летняя девочка втайне родила дома ребенка, после чего спрятала его в неработающем в расселенном общежитии по улице Задворная. Ребенок плакал и его услышали случайные прохожие, которые тут же сообщили о своей находке в полицию. Правоохранители доставили ребенка в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Они принялись искать мать младенца и вышли на след 15-летней девочки, которой, на тот момент, самой требовалась медицинская помощь. После домашних родов у нее открылось сильное кровотечение и она могла погибнуть, если бы ее не обнаружили оперативники.

В настоящий момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, удалось выяснить, что малолетняя мать является жительницей Кыргызстана. Следователи ведут расследование, выясняются все обстоятельства инцидента.