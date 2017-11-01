Житель Сыктывкара рассказал полиции, как убивал домогающегося его знакомого

30-летний житель Сыктывкара рассказал сотрудникам полиции о том, как убивал знакомого, который к нему домогался. Известно, что это произошло в 2017 году, однако только сейчас злоумышленник признался в содеянном.

Как рассказал преступник, 17 октября 2017 года он находился в общежитии в Эжвинском районе, где распивал спиртные напитки в компании знакомых. Как только все гости разошлись по домам, он остался наедине с одним из товарищей, который тут же начал к нему домогаться и всячески оказывать знаки внимания, намекая на интимную близость.

Сыктывкарец не стал терпеть подобного и набросился на знакомого и начал душить свою жертву подушкой. Как только тот перестал подавать признаки жизни, он отволок его труп на балкон, а затем вернулся в комнату и убрал место преступления, избавляясь от улик. После совершения преступления мужчина похитил из комнаты ноутбук, документы и другие ценные вещи, запер дверь и ушел.

Оперативникам спустя время удалось найти подозреваемого в убийстве, он признался в содеянном и отметил, что думал, что у погибшего нет никаких родственников, потому искать его никто не будет и преступление останется безнаказанным.

Вскоре состоялся суд, который приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.