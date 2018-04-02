Волжский маньяк перекрутил тела двух убитых девушек через мясорубку

Во вторник, 8 мая, было проведено очередное заседание по делу о жестоком убийстве двух жительниц Волжского. Отмечается, что подозреваемый в убийстве Александр Масленников перекрутил части тела расчлененных девушек через мясорубку.

Как стало известно, в суде прокурору удалось представить неопровержимые доказательства того, что двух жительниц Волжского убил именно Масленников. В его квартире нашли вещи убитых и следы крови. Сам маньяк не отрицает, что убил девушек, он отмечает, что одной из них перерезал горло, а вторую задушил шарфом.

Также вскрылось еще одно страшное обстоятельство убийства. Отмечается, что на мясорубке, изъятой у Масленникова, нашли следы крови погибших девушек. По версии следствия, маньяк сначала планировал избавиться от тел убитых, перекрутив их через мясорубку, однако когда это не удалось, он поместил расчлененные части тела в пакет и закопал.

По данному делу будет проведено еще одно судебное заседание, которое состоится 14 мая.