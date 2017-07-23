В Самарской области неизвестный затащил в лес и изнасиловал 11-летнюю девочку

В Самарской области расследуют изнасилование, которое произошло три года назад. Тогда взрослый мужчина затянул 11-летнюю девочку в лес и надругался над ней.

Как стало известно, в понедельник, 7 мая, в полицию позвонили и сообщили о том, что днем 17 марта 2015 года неизвестный мужчина набросился на 11-летнюю девочку и затащил ее в лес за проезжей частью на улице Баныкина. Там он начал ее домогаться силой, после чего раздел и изнасиловал.

Девочка смогла запомнить приметы злоумышленника. По ее словам, на вид мужчине было около 40 лет, он был довольно высокий и плотного телосложения, у него темные волосы.

Несмотря на то, что изнасилование произошло 3 года назад, правоохранители возбудили уголовное дело и начали расследование, сейчас разыскивается предполагаемый насильник.