В Хабаровске молодой парень изнасиловал зрелую собутыльницу‍. Все произошло в доме 39-летней женщины, проживающей по улице Зои Космодемьянской, когда 21-летний знакомый, ранее уже имевший судимость, пришел к ней погостить.

Сотрудники Главного управления МВД по Хабаровскому краю сообщают о случае изнасилования, в ходе которого пострадала 39-летняя жительница административного центра. Согласно информации, которую они передают, ее обидчиком стал 21-летний знакомый, имеющий криминальное прошлое. Молодой человек пришел в дом к своей будущей жертве, чтобы распивать с ней алкогольные напитки. Интима ему захотелось, когда он уже был достаточно пьян.

В один момент он сообщил о своем желании хозяйке квартиры, но она его не поддержала. Услышав отказ, молодой парень набросился на свою зрелую событульницу и стал ее избивать, а затем изнасиловал. После совершения преступления он ушел, а женщина поспешила в больницу. Врачи выявили повреждения половых органов пострадавшей, а также другие травмы по всему тему. Они передали данные к правоохранительным органам, после чего те возбудили в отношении молодого человека уголовное дело. Его задержали и сейчас допрашивают.