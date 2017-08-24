Под Калугой рецидивиста поймали за расчленением обезглавленного знакомого

Житель Мещовского района Калужской области обвиняется в убийстве и расчленении своего знакомого. Об этом 7 мая уведомила пресс-служба регионального СУ СКР.

По информации правоохранителей, преступление произошло 3-го марта на территории поселка Серпейск. Два товарища употребляли алкогольные напитки в котельной. Во время общения пострадавший неосторожным словом обидел собеседеника. Оскорбленный 48-летний мужчина взялся за нож и несколько раз ударил жертву. Заметив, что оппонент скончался, подозреваемый сбежал. Но спустя время вернулся с целью спрятать тело.

В тот момент кто-то из очевидцев оперативно проинформировал правоохранителей о предположительном убийстве. Полицейские отправились по адресу с целью проверить ситуацию и застали над обезглавленным трупом мужчину, который занимался отсечением конечности. Его задержали и сделали фигурантом уголовного дела по признакам жестокого убийства.

Следователи уже собрали все необходимые материалы и передали их в суд, присовокупив обвинение. В ходе установления личности оказалось, что подозреваемый уже имеет несколько судимостей. Последний срок он закончил отбывать в колонии строгого режима в 2016 году. Срок его административного надзора к концу ещё не подошел. Теперь мужчина вновь рискует угодить в тюрьму на срок до 15 лет.