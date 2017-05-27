Захотелось постарше: в Омскской области два парня изнасиловали опытную пенсионерку и стащили планшет

Два молодых жителя Омска силой вступили в сексуальную связь с пожилой женщиной, а затем стащили из её дома планшет. Об этом рассказал представитель Исилькульского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР.

В последних числах апреля 62-летняя пострадавшая пришла в Москаленское районное отделение полиции с заявлением о краже устройства. Правоохранители начали расследовать обстоятельства и узнали от свидетелей о факте изнасилования.

По информации следователей, два 28-летних горожанина шли в нетрезвом состоянии с гуляний и решили навестить старшую знакомую. Они постучались к ней и предложили выпить в их компании. Пенсионерка согласилась и впустила подозреваемых к себе в квартиру. В ходе разговора молодые люди начали склонять собеседницу к групповому сексу. Они сказали, что желают попробовать сексуальные отношения с опытной партнершей. Женщина отказалась - и тогда гости применили силу. Утолив плотские аппетиты, предполагаемые насильники ушли, присвоив планшет.

Жертва решилась пожаловаться в МВД на кражу лишь через 10 дней после инцидента. При этом она совершенно не обмолвилась о сексуальном преступлении. Однако внимательные сотрудники Следственного комитета факт правонарушения выявили и 1 мая возбудили по этому поводу уголовное дело. Расследование продолжается.