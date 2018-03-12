Красноярский студент подстрелил товарища из-за баловства с карабином

6 мая в Красноярском крае студент случайно убил 16-летнего мальчика из-за баловства с охотничьим карабином. Об этом в понедельник уведомила пресс-служба регионального ГСУ СК.

По информации правоохранителей, девятиклассник пригласил своего товарища на отцовскую дачу в Ачинске, который учится в техникуме. В отсутствие взрослых, молодые люди начали осматривать территорию и без труда нашли карабин, а также боеприпасы к нему. Сотрудники следственного комитета обращают внимание, что огнестрельное оружие размещалось с нарушением техники безопасности. К тому же, не было зарегистрировано.

Гость заинтересовался карабином и захотел проверить, есть ли боеприпас в патроннике. С этой целью он надавил на спуск. Произошел выстрел, который угодил пострадавшему в область живота. Прибывшая скорая забрала раненного и повезла в больницу, однако пациент умер в дороге. Следователи добавили, что друзья не ссорились, не пили алкогольные напитки и заслужили положительные отзывы из учебных учреждений. Против студента завели уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. В СК ожидают результатов баллистической и судебном-медицинской экспертизы. Расследование продолжается.