В Иркутской области педофил надругался над 11-летней девочкой из Ангарска. Неизвестный мужчина напал на нее, когда она уже находилась в подъезде многоэтажки, по пути домой. После совершения насильственных действий сексуального характера он сбежал.

Сотрудники Главного управления МВД по Иркутской области сообщают о случае, в ходе которого в городе Ангарск была изнасилована несовершеннолетняя девочка. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент был зафиксирован 3 мая. В указанный день девочка шла домой со школы примерно в три часа дня. Она уже зашла в парадную своего дома, когда на нее совершил нападение неизвестный мужчина. Он изнасиловал ее и оставил.

С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей. Беседуя с девочкой, сотрудники смогли выяснить, как выглядел нападавший и составить по описанию фоторобот. Теперь поисками обвиняемого в педофилии мужчины заняты местные и региональные правоохранители.