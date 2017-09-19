В Ленобласти мужчина убил гостя и уснул рядом с трупом

В Ленобласти 31-летний мужчина со злости зарезал своего гостя, после чего завернул его труп в одеяло и спокойно уснул рядом. За этим его и застала мать, которая утром пришла навестить сына.

Как стало известно, вечером в воскресенье, 6 мая, житель Ленобласти в собственной квартире распивал спиртные напитки в компании своего гостя. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора и хозяину квартиры не понравился дерзкий тон гостя, из-за чего он и схватился за нож. Со злостью 31-летний мужчина бросился на гостя и начал резать его ножом до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни.

Сразу после этого он заботливо завернул труп в одеяло и спокойно лег спать рядом. Утром мать преступника решила проведать сына и зашла к нему в гости, ее глазам предстала ужасная картина.

Вскоре правоохранители узнали о произошедшем и задержали подозреваемого, который, как оказалось, имеет психологические расстройства. По факту произошедшего заведено уголовное дело, подсудимый ожидает решения суда.