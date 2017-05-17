Москвич пытался сжечь в Битцевском лесу убитых бабушку и отца

6 мая молодой житель Москвы, предположительно, зарезал отца и бабушку, а затем пытался сжечь их в "Битцевском лесу". Об этом рассказала пресс-служба столичного ГУ МВД.

Утром в лесном массиве рядом с домом №14 по улице Академика Янгеля правоохранители обнаружили два сожженных тела: 51-летнего мужчины и 86-летней старушки. На их телах имеются множество специфических ранений, но отсутствовали руки и ноги.

По предварительной информации, 24-летний мучина сильно поскандалил с пострадавшими родственниками в здании 60-2 на Чертановской улице. В ходе ссоры безработный убил оппонентов ножом. Затем подозреваемый попытался уничтожить трупы. Он доставил их в парк на своём ВАЗ-2109, обложил их автомобильными шинами и поджег. Перед этим москвич отрубил у покойников конечности, которые бросил в парке "Кусково".

В тот же день полицейские установили личность подозреваемого, задержали его дома на Чертановской и завели уголовное по признакам убийства двух человек. Расследование продолжается.