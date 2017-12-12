В Смоленске пьяная женщина из ревности сожгла дом возлюбленного

В Смоленске пьяная женщина сожгла дотла чужой дом, приревновав своего возлюбленного. Она честно во всем призналась и теперь понесет заслуженное наказание.

Как стало известно, сотрудникам полиции поступил сигнал о том, что в Смоленском районе горит жилой дом. Они сразу же сообщили пожарным и выехали на место ЧП, где уже местные жители отметили, кого подозревают в совершенном поджоге. Они рассказали, что виновной в пожаре может быть 40-летняя женщина, так как сгорел дом ее возлюбленного. Правоохранители решили проверить эту версию и тут же нашли преступницу.

Подозревая честно во всем созналась, отметив, что в момент совершения преступления была сильно пьяна и таким образом решила отомстить своему любимому мужчине, так как приревновала его.

Пожарным не удалось спасти жилище, дом выгорел дотла, теперь в отношении подозреваемой открыли уголовное дело. Известно, что за совершенное преступление ей грозит до 5 лет лишения свободы, сейчас она ожидает решения суда.