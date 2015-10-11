В Гатчине группа парней по ошибке обстреляла и разбила Mercedes с ребенком

6 мая в Гатчинском районе Санкт-Петербурга группа агрессивно настроенных мужчин ошибочно обстреляли автомобиль с ребенком внутри и разбили его. Об этом рассказала пресс-служба регионального ГУ МВД.

По информации правоохранителей, утром в кафе по улице Хохлова произошла ссора между двумя компаниями. Одна из них ретировалась с места конфликта на Mercedes. Противники решили догнать их на BMW. Возле 9-го дома по той же улице преследователи наткнулись на похожий автомобиль и преградили ему дорогу. Несколько человек начали избивать водителя, бить стекла битой, а один достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в лобовое стекло. В этом время внутри находился 7-летний ребенок.

Как оказалось, машина оппонентам не принадлежала. Правоохранители начали расследовать правонарушение и уже задержала одного подозреваемого. Против 28-летнего гражданина из Войсковиц возбудили уголовное дело по признакам хулиганства. Подробности выясняются.