В Красноярском крае внуки не мешали убийце своей бабушки и помогали скрывать преступление

В городе Шарыпово Красноярского края была жестоко убита 78-летня пенсионерка, ее внуки находились во время убийства в другой комнате и не пытались остановить акт расправы. Более того, внуки и дочь погибшей родственницы покрывали убийцу и помогали ему избавиться от трупа.

Инцидент случился в 2016 году. Ухажер внучки пришел к ее бабушке с целью выяснить, почему она против их отношений. В ходе беседы возникла ссора, мужчина стал душить пенсионерку. В этот момент в квартире находились двое внуков женщины, но они не стали реагировать на крики помощи и просьбы своей бабушки вызвать полицию. В течении часа пенсионерка пыталась сопротивляться, внуки несколько раз заходили в комнату, где душили их бабушки.

Когда женщина скончалась, мужчина вынес ее мертвое тело на балкон. Дочь погибшей женщины, узнав о смерти своей матери, не стала обращаться в полицию. Позже мужчина вернулся в дом, где лежал труп. Он разделал тело топором и ножом, а внук погибшей бабушки даже помог вынести останки в пакетах на улицу.

Затем семья обратилась в полицию, там она заявила о пропаже пенсионерки. Следы преступления были скрыты, балкон вымыли и перекрасили, тела не было. Однако, подруга погибшей женщины не верила в версию об исчезновении и настояла на расследование.

Мужчина отказывался признавать вину, но суд постановил поместить его в тюрьму на 9 лет и 10 месяцев. Внуки и дочь, которые покрывали убийство своей родственницы, были притянуты к уголовной ответственности.