В Самарской области пенсионер угрожал убить дочь гантелью

В Самарской области 69-летний пенсионер угрожал убийством собственной дочери, с которой хотел расправиться при помощи гантели. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде и ожидает решения суда.

Как стало известно, в полицию Сергиевского района Самарской области обратилась 46-летняя женщина, которая сообщила о том, что собственный отец угрожал ей физической расправой. По словам потерпевшей, пенсионер поссорился с зятем на почве личной неприязни и когда его дочь встала на защиту мужа, просто вышел из себя.

Она отметила, что он схватил 6-килограммовую гантель и бросился вслед за дочерью в комнату, после чего стал замахиваться на нее и угрожать убийством. Супругу потерпевшей удалось вывести пенсионера из комнаты и спасти жену, после чего женщина сразу же позвонила в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, пенсионер сразу же признал свою вину. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде и ожидает решения суда по возбужденному уголовному делу.