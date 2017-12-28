В Хакасии мужчина насиловал девочку-инвалида‍ при ее матери

В Хакасии 31-летний мужчина насиловал семилетнюю девочку-инвалида‍ при ее матери. Он был приглашен женщиной в гости и, уже находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на несовершеннолетнюю.

Сотрудники Главного управления МВД по Республике Хакасия сообщают о случае, в ходе которого 31-летний мужчина, житель Абакана, изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент был зафиксирован 1 мая в городе Черногорск. Обвиняемый являлся знакомым матери пострадавшей, с которой он начал общение в одной из социальных сетей.

Однажды женщина решила, что знает мужчину уже достаточно хорошо и пригласила его к себе домой в праздничный день на 1 мая. Мужчина приглашение принял. В назначенный день они собрались на застолье и стали выпивать. Когда мужчина был уже изрядно пьян, а женщина вышла на кухню, он начал приставать к девочке, которая передвигалась на коляске и, к тому же, имела проблемы со зрением, так что не могла себя защитить. Он начал насиловать ее, когда на крики потерпевшей прибежала мать. По факту преступления уже возбуждено уголовное дело, решается вопрос о наказании подозреваемого.