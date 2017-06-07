В Архангельской области уборщица пленила школьников на вокзале и заставила убирать

Нетрезвая уборщица из Архангельской области насильно удерживала на вокзале пятерых школьников и заставила их работать. Об этом 3 мая уведомила пресс-служба Северо-Западного СУ СК.

По информации правоохранителей, сотрудница технической службы на станции Удима в Котласском районе находилась в состоянии алкогольного опьянения и совершила преступление против 15-летних подростков. Она заявила, что молодые люди сильно загрязнили помещение, а потому должны убраться. Женщина лишила их свободы и не отпускала, пока те не навели порядок. Лишь после уборки пострадавшие смогли покинуть станцию.

Следователи проверяют обстоятельства инцидента в рамках уголовного дела по признакам незаконного пленения несовершеннолетних граждан. Они намерены доказать вину подозреваемой и привлечь её к ответственности.