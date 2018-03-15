В Чувашии рецидивист изнасиловал знакомую после избиения лопатой

39-летний житель Республики Чувашия несколько раз ударил собутыльницу лопатой, а затем изнасиловал. Об этом уведомила пресс-служба регионального СУ СКР.

По информации ведомства, инцидент произошел 27 апреля в одном из сел Цивильского района. Мужчина отдыхал в своём доме вместе с 40-летней знакомой. После совместного употребления алкогольных напитков, пьяный подозреваемых схватил деревянную лопату и начал бить гостью по разным частям тела. Нанеся ряд повреждений, он силой вступил с ней в сексуальный контакт.

Днем позже к мужчине прибыли полицейские. 6 января он, предположительно, сломал кочергой руку этой же знакомой. Правоохранители планировали вызвать его в прокуратуру, где уже было готово обвинительное заключение в по факту нанесения тяжких травм. В доме сотрудники МВД заметили на теле пострадавшей новые раны и узнали от неё о произошедшем накануне изнасиловании.

После этого подозреваемого задержали в рамках нового уголовного дела. Вскоре суд утвердил ходатайство СК и поместил вероятного преступника под арест. Следователи расследуют обстоятельства и ожидают результаты трех экспертиз: генетической, психиатрической и медицинской. Выяснилось, что обвиняемый имеет непогашенную судимость за преступление 2002 года давности. Он вышел из колонии в 2014 году после отбывания наказания за убийство.