Мужчина из Владимира стащил кладбищенских цепей на 2 тонны

Во Владимире местный житель подозревается в краже кладбищенских цепей общим весом около 2 тонн. Об этом 3 мая рассказала представитель областного УМВД Ирина Гавриченко.

В минувшем апреле горожанка пожаловалась в полицию на пропажу с кладбища металлических цепей, которые ограждали могилы её родственников. Получив информацию, правоохранители решили устроить засаду на месте вероятного преступления. Спустя время, они задержали с поличным мужчину, который попытался совершить аналогичное преступление.

Подозреваемого доставили в полицейское отделение и завели уголовное дело по признакам кражи. Он признался в нескольких случаях похищений с кладбища, совершенных с декабря по апрель. Во время обыска квартиры задержанного в районе Судогда полицейские нашли множество цепей суммарная масса которых превышала 2 тонны. В настоящее время предполагаемый вор находится под арестом.