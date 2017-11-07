В ходе драки с ножом и стрельбой в Москве на Щепкина убит мужчина

В ходе драки с ножом и стрельбой в Москве на улице Щепкина убит мужчина. Один из российских телеканалов передает данные, что он пострадал от ножевых ранений. Фоторобот подозреваемого уже составлен.

Сотрудники Главного управления МВД по Московской области сообщают о случае стрельбы и драки с применением холодного оружия, который произошел в административном центре. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент произошел в ночь на 3 мая 2018 года. В интересах следствия в правоохранительных органах не спешат раскрывать все подробности произошедшего, однако один из источников, сотрудничающих со СМИ, сообщил, что мужчина, раненное тело которого было обнаружено на месте происшествия, скончался.

Выполняя свою работу, правоохранители опросили всех, кто мог стать очевидцем преступления. Сопоставив данные, они выяснили, как примерно мог выглядеть нападавший. Свидетели уверяют, что это был мужчина лет 30-35, выглядевший как мигрант с востока. Его одеянием были коричневые джинсы и черная рубашка. После драки и стрельбы он сбежал в сторону проспекта Мира.