В Британии мужчина 15 месяцев прятал тело подруги в шкафу

В Британии 43-летний мужчина 15 месяцев прятал тело подруги в шкафу у себя в квартире. Полиция осудила его за это в июне 2017 года, но дело ещё не закончено в связи с тем, что непонятно, как именно умерла женщина.

По словам виновника преступления, он не помнит точно, что именно произошло в тот день. Мужчина заявляет – перед случившимся они вместе употребляли запрещённые наркотические вещества, а что было потом – неизвестно. Когда утром житель Британии проснулся, то обнаружил, что его возлюбленная уже не дышит. Запаниковав, он завернул её в одеяло и полиэтиленовую плёнку, после чего засунул в шкаф, прикрыв сверху запчастями для велосипеда.

Друзьям злоумышленник в течение последующих 15 месяцев говорил, что девушка просто ушла от него. Для того, чтобы соседи ничего не заподозрили в плане запаха, мужчина постоянно пользовался освежителем воздуха. В июне 2017 года его всё-таки арестовали, отправив в тюрьму на 4 года и 4 месяца – в первую очередь за то, что тело не было похоронено, а хранилось в шкафу.

Родственники погибшей возмущены таким маленьким сроком, однако больше эксперты назначить не могут – из-за процесса разложения сложно установить точную причину смерти. Есть следы на шее, как свидетельство удушения, но они не столь явные, как сообщает «Версия.Инфо».